- Gradul de absorbtie pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) ar putea depasi 50% anul acesta, in conditiile in care in anii 2015 si 2016 nu a fost adus in Romania niciun cent, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de…

- Numai intrebat de jurnalisti, ministrul Petre Daea a facut cateva declaratii cu privire la o criza ce, in opinia sa, nu putea fi evitata. Din cauza reliefului. Ministrul agriculturii a ținut o lecție de geografie și a pigmentat-o cu niște cugetari de mare profunzime. Spiritul mioritic in acțiune...…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, cere demisia ministrului agriculturii, Petre Daea, dupa declarațiile acestuia privind porcii sacrificați, bolnavi de pesta porcina africana. Daea este pentru Basescu un ”clown” și un ”specimen” care nu a luat nici o masura cand a fost avertizat de pericolul…

- In toate magazinele, dar si in supermarketuri exista tomate romanesti, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a precizat ca intr-o ferma romaneasca a fost descoperita o rosie de 1.725 de grame. "Anul acesta, peste tot in Romania, in toate magazinele, dar si in supermarketuri – pentru ca urmaresc…

- Romania, prin glasul oficialilor sai, susține ca viitorul buget pentru agricultura alocat de Comisia Europeana este insuficient. In acest sens, Romania militeaza pentru „pastrarea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020, eliminarea plafonarii subvențiilor si continuarea procesului de convergenta“.…

- Incepand de duminica, Bulgaria preda presedintia Consiliului Uniunii Europene Austriei, dupa un mandat de sase luni sub sloganul „Uniti suntem puternici". Austria se afla la al treilea mandat de presedintie rotativa, fiind ultima tara care preia aceasta functie din Trio-ul Estonia-Bulgaria-Austria.…

- Romania a luat peste 5,5 miliarde de euro de la Uniunea Europeana intr-un an si jumatate, bani europeni care se duc in agricultura si sunt deja in tara, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres .

