Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Titus Corlatean, fost ministru de Externe, a criticat vineri, la Alba Iulia, declaratia presedintelui Klaus Iohannis prin care acesta solicita demisia premierului Viorica Dancila, apreciind ca seful statului a facut "o greseala de incepator", precizand totodata ca Parlamentul este cel…

- Fostul ministru al Educatiei, senatorul PSD Ecaterina Andronescu, a declarat vineri, la Alba Iulia, ca presedintele Iohannis "s-a grabit" atunci cand a solicitat demisia premierului Viorica Dancila, apreciind ca declaratia "usor razboinica" a sefului statului "nu foloseste nimanui". "Eu…

- Reacția UDMR, la solicitarea președintelui de demisie a Vioricai Dancila. ”O declarație politica, fara finalitate. Despre moțiunea de cenzura vorbim cand o vedem”, a declarat, vineri, pentru Libertatea, deputatul Uniunii, Marton Arpad, membru in Comisia juridica. Marton Arpad nu a dorit sa comenteze…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a afirmat, sambata, referindu-se la protestatarii din fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al social-democratilor, ca oamenii au dreptul sa protesteze, dar intr-un cadru legal.In context, el a dat exemplul Germaniei, ''unde e democratie'', dar…

- Deputatul Nicolae Banicioiu si senatoarea Ecaterina Andronescu sunt contracandidatii premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv la Congresul PSD de sambata, iar cei doi iau in calcul ca unul dintre ei sa se retraga in favoarea celuilalt, pentru a nu imparti voturile celor care…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, intrebata daca i se va accepta candidatura pentru functia de presedinte executiv, ca nu este importanta functia, adaugand ca nu crede ca are sustinerea lui Liviu Dragnea. "Nu cred ca…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a fost surprinsa in timp ce a atipit intr-o emisiune a Romania TV. Reprezentanta social-democratilor nu ar fi primul politician suprins cand atipeste in spatiul public, fiind deja cunoscut „cazul Mihai Gotiu“

- ”Din experiența personala: interceptarea a fost in 2014, din august pana-n noiembrie inclusiv și mi-a fost inaintat un document acum doua saptamani.” a precizat Ecaterina Andronescu, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute” cu Alessandra Stoicescu. Senatoarea PSD a precizat ca-n cele patru luni…