Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, vineri, fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a anuntat trecerea la partidul PRO Romania, acum, Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educatiei, a aparut luni la evenimentul de lansare agendei politice 2018 2024, conform B1TV. In ultima perioada Ecaterina Andronescu a fost date pe…

- Fostul ministru al educatiei Ecaterina Andronescu (PSD) participa luni, 28 mai, la evenimentul de lansare a agendei poltiice 2018-2024 a Pro Romania, partidul fondat de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu.Deocamdata nu se stie daca aceasta a parasit PSD pentru Pro Romania, insa…

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a declarat vineri, ca a demisionat din Partidul Social Democrat (PSD), alaturandu-se partidului Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta, potrivit Agerpres. In ultimele zile, membri PSD...

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernarea „Ponta”, a anuntat ca demisioneaza din PSD si va trece la Pro Romania, formatiunea nou-infiintata in care se afla si Victor Ponta. Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fostul ministru al Sanatatii deputatul Nicolae Banicioiu a anuntat vineri ca demisioneaza din PSD pentru a se alatura partidului lui Victor Ponta, Pro Romania, acuzand lipsa de consecventa si deprofesionalizarea continua. „Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca Ecaterina Andronescu si Mihai Tudose negociaza intens cu Victor Ponta trecerea de la PSD la Pro Romania. Fostul premier Victor Ponta va rupe inca 20 de parlamentari de la PSD, PMP si ALDE si ar putea inclina decisiv balanta pentru debarcarea Guvernul Dancila,…

- Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului in guvernul Tudose, si Gabriela Podasca, deputat PSD, s-au alaturat miercuri partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin, potrivit unor surse politice. Alaturarea celor doi are loc la doar o zi dupa ce Victor Ponta anuntase pe Facebook…

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Cei peste 4.000 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD au votat candidatii pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti. Pentru functia de presedinte executiv al PSD si-au depus candidatura premierul…