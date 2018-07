Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a incheiat mai multe protocoale de colaborare cu SRI, inclusiv in timpul in care a fost condus de Liviu Dragnea. Primul protocol a fost semnat in 2007 și viza problematica prevenirii și combaterii terorismului. Urmatoarele, semnate și in 2012…

- Intr-un comunicat de presa transmis joi seara, "in urma aparitiei in presa a unor informatii referitoare la protocoalele incheiate intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Serviciul Roman de Informatii", MDRAP precizeaza ca in anul 2007 a fost semnat un protocol de cooperare…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) face precizari, joi seara, legat de protocoale incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 2007 de catre Ministerul Integrarii Europene si in 2012 de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, sustinand ca acestea…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a informat ca protocoale incheiate cu SRI in 2007 de catre Ministerul Integrarii Europene si in 2012 de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului au avut ca obiect problematica prevenirii si combaterii terorismului si a atacurilor…

- STIRIPESURSE va informa asupra faptului ca in anul 2014, pe vremea cand era ministru al Dezvoltarii Regionale, Liviu Dragnea a semnat un protocol secret intre SRI și Minister.Cei de la Ministerul Dezvoltarii vin cu o precizare. Aceștia nu neaga ca Dragnea a semnat acest protocol, dar precizeaza…

- Dovada ca Liviu Dragnea a colaborat cu ”statul paralel”, furnizata oficial chiar de Guvern. Liderul PSD a semnat in 2014 un protocol secret de colaborare cu Serviciul Roman de Informații, dupa cum reiese dintr-un raspuns oficial furnizat unui cititor G4Media.ro chiar de catre Ministerul Dezvoltarii,…

- Deși conducerea Companiei Naționale de Investiții a vizitat recent capitala Banatului pentru a vedea terenurile puse la dispoziție de autoritațile locale și județene pentru ridicarea viitoarei sali polivalente de 16.000 de locuri a orașului, se pare ca mai-marii CNI ar fi luat deja o decizie cu privire…

- Un amplu proiect social care ar fi presupus constructia a 13 imobile A.N.L. la marginea cartierului de afaceri Pipera Sud a ramas “in aer”. Desi locuintele ar fi trebuit sa vina in intampinarea tinerilor care lucreaza in acest perimetru, in prezent, in imediata vecinatate se construiesc blocuri de locuinte…