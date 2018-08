Ecaterina Andronescu, atac Dragnea. Manole (PSD): Nu suferă tot partidul ''Sunt foarte mulți oameni in partid care o respecta pe doamna Andronescu, insa aș prelua o parte din ce a spus colegul meu, Liviu Pop. Uneori, subiectele zilei sunt mai importante decat numele proprii și decat oamenii politici. Acum, subiectele zilei sunt cele de pe agenda cetațeanului. Intr-adevar, sunt legate de pensii, salarii, economii și cred ca daca Guvernul gestioneaza bine astea și o face, e important sa ramana și sa iși continue mandatul. In ceea ce il privește pe domnul Dragnea, daca e o disputa a doamnei fost ministru al Educației cu domnul Dragnea, nu inseamna ca sufera… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Stelian Tanase susține ca odata cu violențele din Piața Victoriei și acțiunile de pana acum ale PSD, acest partid va fi izolat in plan european, ceea ce ar putea determina Uniunea Europeana sa sara Romania la președinția UE. Ca efect, pe termen lung, asta ar putea conduce la o schimbare…

- Ecaterina Andronescu i-a transmis colegului din PSD, Liviu Pop, ca s-a simțit jignita de apelativul "soroșista" pe care acesta l-a folosit la adresa ei. Afirmația vine in contextul in care acesta a cerut membrilor PSD, intr-o scrisoare deschisa ca Liviu Dragnea sa se retraga de la șefia formațiunii."Eu…

- ''Menținerea programului de guvernare nu este legata de desfașurarea vieții de partid. PSD a luat niște masuri conform programului de guvernare absolut corecte, dar valorificate politic in mod dezastruos. Au facut sa se piarda o serie intreaga de idei generoase. Legea grațierii, care nu trebuia sa…

- Liviu Pop o contrazice pe Ecaterina Andronescu și susține ca președintele PSD, Liviu Dragnea, nu trebuie schimbat de la conducerea partidului. ''Nu trebuie schimbat nici domnul președinte Dragnea, nici doamna premier Dancila dintr-un singur motiv: programul de guvernare a fost votat de catre…

- "Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul presedinte i-a atras atentia doamnei prim-ministru, chiar daca nu cunosc continutul acestor discutii. Dar sunt convins ca presedintele - care intotdeauna a manifestat o preocupare si o atitudine extrem de ferma in privinta…

- "Am inteles ca doamna Dancila i s-a plans presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, de faptul ca eu i-am facut sesizare. Numai ca ce a omis sa spuna doamna Dancila - si cred ca nu intelege - eu nu am facut sesizare numai legata de posibilitatea comiterii infractiunii de inalta tradare,…

- Dupa ce, vineri, fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a anuntat trecerea la partidul PRO Romania, acum, Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educatiei, a aparut luni la evenimentul de lansare agendei politice 2018 2024, conform B1TV. In ultima perioada Ecaterina Andronescu a fost date pe…

- Cel mai probabil, atunci PSD ar fi reușit sa adune cateva sute de mii de susținatori, membri și simpatizanți, furia acestora impotriva mișcarilor de strada fiind la cote ridicate.Cei care ar fi participat, ar fi facut-o cu maxima convingere, chiar și daca ar fi trebuit sa-și puna in traista pita…