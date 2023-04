“E ca și cum s-ar fi născut a doua oară”. Povestea Ecaterinei, copila salvată de ştiinţă şi credinţă Un copil primeste un verdict cumplit – mai are de trait doar cateva zile. Lumea se prabuseste pentru parintii sai. Medicii fac tot ce pot in sala de operatie, iar oamenii din jur cauta si ei, disperati, solutii de salvare. De la donatii in bani pana la rugaciune. Un imens lant uman de bunatate si speranta. E dovedit chiar stiintific faptul ca rugaciunea are efecte miraculoase. Si asta s-a si intamplat: un miracol. Aceasta este povestea adevarata a Ecaterinei, un copil de 12 ani, salvat de stiinta si credinta. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

