Ebury se extinde la nivel național prin recrutarea de Senior Sales Consultants care să lucreze remote Criza de Covid-19 determina companiile sa adapteze modul de lucru al angajatilor la noile conditii, iar industria fintech nu face exceptie. Ca masura de limitare a raspandirii noului coronavirus, fintech-ul unicorn Ebury pune in stand-by deschiderile de noi birouri fizice si isi continua extinderea la nivel national angajand specialisti din piata financiara care vor lucra de la distanta. Recrutari in orase mari din tara Cu toate ca anul 2020 este marcat de pandemie, Ebury isi continua planurile de crestere a a businessului in Romania, una dintre cele mai dinamice piete ale sale la nivel european.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

