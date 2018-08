Stiri pe aceeasi tema

- Franta a anuntat luni ca a decis sa-si inchida agentia comerciala de la Moscova, dupa indelungi negocieri cu autoritatile ruse ce au urmat expulzarii directorului francez al acestei institutii, relateaza agentia Reuters.In ultimele luni s-au deteriorat conditiile in care aceasta agentie isi…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, l-a avertizat pe președintele SUA, Donald Trump, ca un acord unilateral cu Rusia l-ar putea costa relațiile cu aliații vestici, relateaza Reuters, potrivit hotnews.ro."Am spus intotdeauna ca avem nevoie de dialog cu Rusia.

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters. "Avem o multime de probleme cu…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire si-a exprimat duminica dorinta de a adauga unele dispozitii privind plafonarea comisioanelor bancare pentru gospodariile cu venituri modeste in planul antisaracie al executivului, a carui prezentare a fost amanata pana dupa vacanta. "Cu privire…

- Rusia a afirmat miercuri ca noul plan al NATO de intarire a pregatirii sale de lupta in Europa va agrava situatia din domeniul securitatii pe continent si ca Moscova va tine cont de aceasta in planificarea sa militara, potrivit agentiei Interfax, citata de Reuters. Oficiali occidentali au indicat saptamana…

- Autoritațile letone investigheaza posibila utilizare a bancilor locale pentru finanțarea operațiunilor Kremlinului in alte țari. Ancheta a inceput dupa ce Riga a primit o informare din partea serviciilor secrete ale SUA, informeaza Reuters, cu referire la oficiali letoni. Ministrul leton de externe,…

- In Letonia se desfasoara o ancheta pentru a stabili daca bancile locale au fost folosite pentru transmiterea unor fonduri din Rusia destinate amestecului in alegerile si politica din terte tari, au declarat agentiei Reuters surse oficiale. Ipoteza a fost luata in considerare dupa ce a…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…