- Ministrul le-a cerut inca o data britanicilor sa respecte izolarea si sa ramana acasa in ciuda timpului frumos din weekendul de Paste, cu scopul de a limita raspandirea virusului in tara, una dintre cele mai afectate din Europa. Guvernul i-a avertizat joi pe britanici sa se pregateasca de…

- Regatul Unit a inregistrat 881 de decese suplimentare ale unor pacienti bolnavi de COVID-19, bilantul total al mortilor ridicandu-se la 7.978, a anuntat joi ministrul afacerilor externe, Dominic Raab, relateaza AFP si Reuters. Noul coronavirus a contaminat 65.077 de persoane in Marea Britanie, una dintre…

- China continentala a inregistrat 63 de noi contaminari cu noul coronavirus si doua decese miercuri, au anuntat joi autoritatile chineze, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Comisia Nationala chineza de Sanatate a precizat ca 61 deintre aceste contaminari sunt ”importate”. Cele doua…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, informeaza Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii epidemiei,…

- Regatul Unit a inregistrat 786 de noi decese ale unor persoane contaminate cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record care ridica la peste 6.000 numarul mortilor de COVID-19 din tara, au anuntat marti autoritatile britanice, relateaza AFP si Reuters. In total, 6.159 de pacienti au murit in spitale…

- Iranul a inregistrat 124 de decese in ultimele 24 de ore, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, ceea ce creste bilantul mortilor cauzate de noul coronavirus la 3.160, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Iranul - una dintre cele mai afectate tari de pandemie - a inregistrat de asemenea 2.875…

- Primul oraș din România în carantina totala, cu 31 de decese provocate de coronavirus (multe dintre victime confirmate cu virusul chiar și la zile întregi dupa deces) și peste 638 de îmbolnaviri. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, se teme ca 1.000 de purtatori ai coronavirusului…

- Numarul cazurilor de imbolnavire cu noul tip de coronavirus in Cehia era de 1.047 duminica dimineata, conform datelor Ministerului Sanatatii de la Praga, citate de Reuters.Cehia, tara cu o populatie de 10,7 milioane de locuitori, a inregistrat sambata 158 de noi cazuri, a precizat Ministerul…