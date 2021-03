Stiri pe aceeasi tema

- Social Peste 2.900 de elevi inscriși la prima proba a simularii pentru Evaluarea Naționala; 230 au absentat martie 29, 2021 14:26 2.907 elevi s-au inscris la proba de Limba și literatura romana, a simularii pentru Evaluarea Naționala, conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.…

- Simulare EVALUARE NAȚIONALA 2021. Elevii de clasa a opta susțin luni proba la limba și literatura romana de la simularea examenului de evaluare naționala 2021. Simularea acestui examen se reia, dupa un an de pauza, in 2020 aceasta nefiind organizata. Examenul incepe la ora 09.00, moment din care elevii…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, prima proba – cea la Limba si literatura romana – din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Marti va avea loc proba la Matematica, iar elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna vor sustine pe 31 martie simularea…

- Probele din cadrul simularii Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a incep luni dimineața cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea acestui examen se reia, dupa un an de pauza, in 2020 aceasta nefiind organizata. Examenul propriu-zis incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare clasa…

- Peste 112.000 de elevi au susținut astazi, 22 martie, simularea probei scrise la limba și literatura romana din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea 2021, iar 5 dintre ei au fost scoși din examen „din cauza unor tentative de frauda”, a informat instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu.La…

- Simularea examenului de bacalaureat incepe luni, cu proba de limba romana. In 78 de licee, din 1.577. nu se va sustine simularea examenului de bacalaureat, avand in vedere ca se afla in zone carantinate. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat ca sunt cunoscute scolile care organizeaza simularea…

- Anunț important pentru parinți. Procedura in vederea inscrierii copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021 – 2022 incepe astazi. Școlile si inspectorarele scolare sunt asteptate sa afiseze planul de scolarizare propus si numarul de clase pregatitoare. Potrivit Metodologiei de inscriere…

- Simularea evaluarii naționale va incepe cu proba la Limba si literatura romana.Pe 30 martie va avea loc simularea la Matematica. Elevii apartinand minoritatilor nationale vor sustine simularea probei la Limba si literatura materna pe 31 martie. In ceea ce privește Bacalaureatul, simularea examenului…