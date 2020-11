Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce la Iași a construit un ansamblu imobiliar pe un teren de 12 hectare primit cadou din partea Primariei in 2004, omul de afaceri Iulian Dascalu vrea sa ridice și in București un proiect similar, in apropiere de Romexpo, pe un teren care este evaluat la peste 300 de milioane de euro. Cele doua…

- Ca partener oficial in Romania al Programului EIT Climate KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș organizeaza anual, la Timișoara, un ”maraton” de 24 ore care se desfașoara concomitent in mai multe orașe ale lumii, unde se ... The post Apa, valorificata la maximum appeared first…

- Afacerile cumulate ale companiilor clasate pe primele zece locuri in clasamentul celor mai performate businessuri din Romania in 2019 au atins valoarea de 189,3 mld. euro, in crestere cu 5,99% fata de anul precedent, potrivit Mediafax.Profitul din exploatare a fost de 15,8 mld. euro, plus…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a finalizat clasamentul celor mai performante companii din 2019, in urma analizei indicatorilor care vizeaza cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, eficiența utilizarii resurselor umane și a capitalului angajat. La nivel național, pe…

- ”Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a luat act asupra organizarii de catre Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), a evenimentului sub titulatura frauduloasa de Topul National al Firmelor din Romania. CCIR realizeaza, incepand din 1994, Topul…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) acuza Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) ca foloseste fara drept denumirea „Topul Firmelor”, amenintand ca va da organizatia in judecata pentru incalcarea dreptului de marca.

- Proiectul de dezvoltare propus de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) are un impact national fara precedent, de sustinere a multiple domenii de activitate, iar initiativa ar trebui recunoscuta si sustinuta onest, in egala masura, de mediul public si de cel privat, se spune intr-un comunicat…

- "USR condamna tunul imobiliar in valoare de sute de milioane de euro dat, astazi, in Parlament cu ajutorul PMP, PNL si PSD. Este vorba despre propunerea legislativa (PLx 452/ 2020) prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea…