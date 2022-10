Stiri pe aceeasi tema

- Conductele Rusiei Nord Stream 1 si Nord Stream 2 au explodat in mai multe locuri in aceasta saptamana, deversand gaze in Marea Baltica, in largul coastelor Danemarcei si Suediei. Seismologii au inregistrat explozii in zona. Uniunea Europeana a declarat ca suspecteaza ca pagubele au fost provocate de…

- Bancile din Uniunea Europeana vor avea nevoie, in mod colectiv, de inca 1,2 miliarde de euro pentru a indeplini integral, pana in 2028, noile standarde globale mai stricte privind capitalul bancilor, cunoscute sub denumirea Basel III, a anuntat vineri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters.…

- Cu aproximativ un an in urma, au fost identificate posibile fraude de aproape 16 miliarde de dolari. Raportul publicat in aceasta saptamana de inspectorul general al Departamentului Muncii din SUA a identificat ”o crestere de 29,6 miliarde de dolari a platilor potential frauduloase”. Se presupune ca…

- Novak a raspuns ”da” atunci cand a fost intrebat, intr-un interviu la postul de releviziune Rossiya-1, joi, despre o inlocuire, in strategia energetica a Rusiei, a gazoductului european Nord Stream 2 cu gazoductul asiatic Forta Siberiei 2. Ministrul rus al Energiei a declarat, intr-o vizita in Uzbekistan,…

- Obligatiunile si taxele de razboi vor ajuta, de asemenea, la acoperirea deficitului, a spus el, adaugand ca spera ca va fi convenit un nou program de finantare cu Fondul Monetar International pentru anul viitor. Premierul ucrainean a evocat ca se asteapta ca Statele Unite sa ofere 18 miliarde de dolari,…

- Datele nepublicate anterior de la Departamentul pentru Afaceri, Energie si Industrie (BEIS) din Marea Britanie ofera prima indicatie ferma a nivelurilor probabile de frauda in cadrul schemei, care se afla in centrul atentiei in legatura cu calitatea controalelor la care au fost supusi imprumutatii.…

- Bursa din Moscova a declarat saptamana trecuta ca va permite clientilor din jurisdictii ”prietenoase” sa inceapa tranzactionarea de obligatiuni, dupa o pauza de aproape sase luni, dar ulterior a spus ca acest lucru se va aplica doar pietei de instrumente derivate, nu pietei principale de valori. Analistii…

- Warner Bros. Discovery a anuntat ca va combina serviciile de streaming Discovery+ si HBO Max intr-unul singur. Serviciul rezultat va fi lansat anul viitor in Statele Unite, dupa care va fi extins treptat pentru a ajunge si in alte regiuni. La fel ca in cazul lui HBO Max, exista planuri pentru doua versiuni…