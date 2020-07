EAU: Prima misiune spaţială arabă spre Marte a decolat din Japonia Sonda emirateza Al-Amal (Speranta), prima misiune spatiala araba spre planeta Marte, a decolat luni de la centrul spatial Tanegashima din sud-vestul Japoniei, dupa ce lansarea sa, prevazuta pe 14 iulie, a fost amanata de doua ori saptamana trecuta din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, transmit AFP si Reuters. Lansata la ora locala 06:58 (duminica 21:58 GMT ), sonda spatiala fara pilot la bord ar trebui sa inceapa sa orbiteze in jurul planetei Marte intr-o misiune de sapte luni, pana in februarie 2021, marcand cea de-a 50-a aniversare a unificarii celor sapte principate care constituie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au amanat lansarea misiunii spre Marte din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile din zona de lansare din Japonia, a anuntat marti biroul de comunicare al guvernului Emiratelor Unite al EAU, citat de Reuters. 17 iulie este noua data de lansare anuntata. ''Misiunea…

- ​Emiratele Arabe Unite vor lansa curând din Japonia misiunea numita Hope cu o sonda ce va orbita Marte pentru a face ample observații atmsoferice. Deși misiunea este modesta în comparație cu celebrele rovere americane ce ajung la suprafața Planetei Roșii, ea spune multe despre ambițiile…

- Dupa ce au trimis primul astronaut arab in spatiu, Emiratele Arabe Unite (EAU) se pregatesc sa lanseze, miercuri, sonda "Al-Amal" ("Speranta") spre planeta Marte, misiune ce devine un simbol al ambitiilor spatiale ale acestei tari cu o influenta din ce in ce mai mare in regiune, transmite AFP.…

- Un sondaj de opinie pe scara larga efectuat de Japan News Network (JNN) releva ca 77% dintre cei chestionati sunt de parere ca Jocurile Olimpice de a Tokyo "nu vor putea fi organizate" anul viitor, informeaza Reuters. Olimpiada din capitala Japoniei trebuia sa inceapa initial luna aceasta, insa a fost…

- China intentioneaza sa lanseze o sonda si un mic robot teleghidat pe planeta Marte in luna iulie, in prima sa misiune pe ''planeta rosie'', a anuntat promotorul proiectului, citat luni de AFP. Tara investeste miliarde de euro in programul sau spatial - lanseaza sateliti,…

- Oamenii de știința arabi vor lansa prima sonda pe Planeta Roșie pentru a colecta datele necesare. Lansarea va avea loc la mijlocul lunii iulie. Emiratele Arabe Unite intenționeaza sa lanseze prima sonda fara pilot pe Marte. Lansarea va avea loc pe 15 iulie 2020 de pe cosmodromul japonez de pe insula…

- O racheta care transporta un vehicul de tip cargo a fost lansata joi dimineata de la un centru spatial din sudul Japoniei, intr-o misiune de aprovizionare a Statiei Spatiale Internationale (ISS), informeaza DPA. Transportorul cargo Kounotori 9 s-a aflat la bordul rachetei H-2B ce a fost lansata la ora…

- Emiratele Arabe Unite, care au trimis un astronaut in spatiu in 2019, vor lansa pe 15 iulie prima sonda spatiala araba spre planeta Marte, de la o baza din Japonia, a anuntat marti agentia de presa WAM, citata de AFP. Aceasta misiune - Emirates Mars Mission - se inscrie in proiectul demarat de Emiratele…