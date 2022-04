Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost EasyJet a anuntat luni, 4 aprilie, ca a fost obligata sa anuleze unele zboruri spre si dinspre Marea Britanie, dupa o noua explozie a cazurilor de infectie cu COVID-19 in randul angajatilor, transmite Reuters.Compania are curse și din București.Marea Britanie,…

- Mii de persoane au fost prezente sambata la evenimentele care au marcat deschiderea carnavalului de la Veneția, un eveniment care marcheaza o reintoarcere ușoara la normalitatea dupa ce pandemia de coronavius a anulat ultimele doua ediții, relateaza Reuters . In februarie 2020, organizatorii au trebuit…

- Ivan Loncarevic, director executiv al companiei, a confirmat pentru Reuters implicarea lui Djokovic. El a mai declarat, pentru Financial Times, ca nu a mai discutat din luna noiembrie cu tenismenul si ca sportivul nu este . QuantBioRes are angajati aproximativ 11 cercetatori care lucreaza in Danemarca,…

- ​Novak Djokovic a stârnit controverse în ultimele saptamâni, dupa ce nu a fost lasat sa ramâna în Australia deoarece nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Cu toate acestea, liderul ierarhiei ATP este actionarul majoritar al unei companii daneze de biotehnologie…

- Compania de transport naval Maersk si-a avertizat marti clientii ca are inca dificultati sa transporte marfurile la nivel global, in conditiile in care atenuarea blocajelor dureaza mai mult decat anticipa, transmite Reuters, citat de news.ro Pandemia a provocat o penurie de nave transportatoare…