Industria turismului este in alerta maxima pentru intreruperi in aceasta vara, dupa ce sezonul de varf din Europa de anul trecut a fost lovit de anulari, provocand haos in aeroporturi, deoarece industria nu a avut suficient personal pentru a face fata revenirii rapide a cererii dupa pandemie. In aceasta vara, problemele legate de controlul traficului aerian vor fi probabil punctul slab, potrivit avertismentelor Eurocontrol, care gestioneaza spatiul aerian european. EasyJet, cea mai mare companie aeriana din Marea Britanie dupa numarul de pasageri, a declarat luni ca efectuarea de modificari acum…