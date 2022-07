Easy Life face echipă cu BENEE pentru single-ul OTT Easy Life face echipa cu BENEE pentru single-ul “OTT”. Este cea mai recenta previzualizare a viitorului album al trupei din Leicester, „MAYBE IN ANOTHER LIFE…”. Materialul discografic va fi lansat pe 12 august. „OTT” este un cantec despre extreme, moderație și echilibru. Inregistrata de la distanța de catre Murray și starul pop din Noua Zeelanda, BENEE, piesa este despre discuția pe care dorești sa o ai cu cineva care se afla intr-o serie autodistructiva. In timp ce se ocupa de temele centrale ale albumului de regret, exces și deschidere, „ca majoritatea lucrurilor din easy life”, comenteaza Murray,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

