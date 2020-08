Stiri pe aceeasi tema

- Titlurile Eastman Kodak au incheiat tranzactiile de luni in declin cu 27,9%. Imprumutul ar fi trebuit sa fie acordat de catre International Development Finance Corp. Problemele au aparut cand parlamentari democrati de rang inalt au cerut autoritatilor federale de reglementare sa investigheze tranzactii…

- Cresterea angajarilor in SUA a incetinit luna trecuta, in urma cresterii numarului de cazuri de coronavirus, oferind cea mai clara dovada de pana acum ca redresarea economiei in urma recesiunii provocate de pandemia de coronavirus (Covid-19) stagneaza, chiar daca rata somajului a scazut, transmit…

- Compania de servicii turistice CWT a platit in aceasta saptamana 4,5 milioane de dolari hackerilor care au sustras o cantitate importanta de fișiere sensibile și au blocat 30.000 de computere, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.Atacatorii au folosit o varianta de ransomware numita Ragnar Locker,…

- Statele Unite si-au dublat investitia destinata companiei farmaceutice Moderna pentru sustinerea unui potential vaccin impotriva COVID-19, care ieri a intrat in a treia si ultima faza a testarii clinice, a relatat AFP, preluata de Agerpres. Guvernul american s-a angajat astfel sa suplimenteze cu 472…

- Twitter a raportat joi cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici din istoria sa, de 34%, la 186 de milioane, depasind estimarile analistilor, informatie care a determinat cresterea pretului actiunilor companiei cu 4%., transmite Reuters. Cresterea se refera la numarul…

- Obadiah Moyo, ministrul Sanatații din Zimbabwe, a fost arestat, vineri, sub acuzația de corupție in achizițiile publice in valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari, reprezentand echipamente medicale pentru Covid-19, noteaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Comisiei Anticorupție din Zimbabwe,…

- Guvernul Statelor Unite a incheiat luni un contract in valoare de 628 de milioane de dolari cu compania farmaceutica Emergent BioSolutions, pentru cresterea capacitatii de productie a unui posibil vaccin destinat COVID-19, transmite Reuters, potrivit news.ro.In timp ce producatorii de medicamente…

