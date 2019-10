EaseUs- software-uri de care ai nevoie! De multe ori, firmele au nevoie de calculatoare puternice pentru a face fata task-urilor zilnice, dar si de soft-uri pe masuri. EaseUs.com este o companie americana care ofera cleintilor multe tipuri de programe pentru calculator pentru a face munca mult mai usoara. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 1.658.000 și 2.105.000 de lei este dispusa Primaria Municipiului Arad sa plateasca unei firme care sa furnizeze peste 400 de echipamente IT de hardware și software. Cele mai numeroase vor fi stațiile de calcul (calculatoarele) – intre 130 și 145 de bucați, laptopurile – intre 80 și…

- Curiozitatile tale despre microservicii si software, in dezbatere in cadrul unui eveniment inedit, lansat in premiera in Romania de Lidl Digital Printre principalele subiecte care figureaza pe agenda multor companii din IT-ul local se numara...

- DriveNets, companie israeliana producatoare de software de rețea, care a primit recent finanțare de tip seria A în valoare de 117 milioane dolari anunța ca va deschide un centru de cercetare și dezvoltare software în România. Centrul va fi creat în parteneriat cu Tellence Technologies,…

- In contextul global actual, domenii precum IT si cel al cercetarii-dezvoltarii-inovarii ("CDI") sunt elemente cheie ale unei dezvoltari sustenabile, iar digitalizarea accelerata determina atat guvernele, cat si companiile sa faca schimbari semnificative. Daca vorbim de companii, preocuparea…

- Numele IT-istului Daniel Dines va intra definitiv pe lista personalitaților originare din Onești. Un proiect creat impreuna cu partenerul sau de afaceri, Marius Tirca, se spune ca va fi evaluat la 7 miliarde de dolari. IT-istul – scrie Ziarul Financiar – a lucrat pentru Microsoft, dar s-a intors in…

- Studentii de la specializarile IT ale Universitatii Oradea vor beneficia, in noul an universitar, de cazare si masa gratuita in caminele studentesti. Facilitațile sunt acordate in baza unui parteneriat intre primaria municipiului si institutia de invatamant superior, pentru toti tinerii care locuiesc…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a semnat cu Asocierea Orange Romania SA - Atos Convergence Creators SRL un contract de furnizare echipamente si aplicatii informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware si software a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta, in urma unei licitatii…

- Directorul Oracle,S.Mandrutescu, la DNA- caz de posibila coruptie in privat Directorul Oracle, Sorin Mândrutescu, a fost adus aseara la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce, în cursul zilei de ieri, procurorii au facut perchezitii la sediul companiei de software…