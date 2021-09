Stiri pe aceeasi tema

- De la combaterea risipei alimentare in Italia si pana la o aplicatie din China care supravegheaza poluarea, printul William a dezvaluit vineri cei 15 finalisti la prima editie a Earthshot Prize, premiul pentru mediul inconjurator lansat pentru a recompensa cele mai bune solutii la criza climatica,…

- In materie de electromobilitate, optiunile Bosch includ e-Bike, utilaje pentru constructii, cipuri din carbura de siliciu, module e-axle preintegrate. “In domeniul electromobilitatii, Bosch inregistreaza o crestere de doua ori mai rapida decat a pietei si anul acesta va genera vanzari de peste 1 miliard…

- Relația dintre arte și cultura și mediul construit este simbiotica. Având experiența evenimentelor Therme Forum de mare succes din 2018, 2019 și 2020, vom discuta cu lideri din domeniul artistic, designeri, artiști și arhitecți de talie mondiala despre schimbarile…

- Astazi, peste 80 de guverne din intreaga lume (reprezentand 90% din PIB-ul global) exploreaza sau experimenteaza monedele digitale ale bancii centrale (CBDC). Din iulie 2021, doar cinci țari au lansat CBDC. Toate sunt națiuni insulare din Caraibe: Bahamas, Saint Kitts și Nevis, Antigua și…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a obtinut prima sa victorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo: 22-14 cu Mongolia, intr-o partida disputata, luni, 26 iulie, in Aomi Urban Sports Park. Pentru Romania, au punctat: Sonia Ursu (7), Gabriela Marginean (7), Claudia Cuic (5) si Ancuta Stoenescu…

- Selectionata Statelor Unite are patru victorii in turneul feminin de baschet 3x3 de la Jocurile Olimpice gazduite de Tokyo, in timp ce formatia Romaniei nu a castigat niciun meci, avand patru esecuri. Tricolorele au pierdut sambata cu China, 10-21, si Japonia, 8-22, iar duminica au cedat in…

- Potrivit France Presse, care citeaza Agerpres , șapte tari au depus dosarul de nominalizare pentru unsprezece dintre orasele lor: Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen (Germania); Baden bei Wien (Austria); Spa (Belgia); Vichy (Franta); Montecatini Terme (Italia); City of Bath (Regatul Unit); Frantiskovy…

- 523 de elevi de gimnaziu au participat in acest an școlar la proiectul pilot de educație ecologica “ABCdar Verde”, derulat de Junior Achievement, in parteneriat cu Holcim Romania; 26 de profesori și 22 de voluntari Holcim au fost implicați in proiect. Holcim Romania, cel mai mare producator de materiale…