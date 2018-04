Ear Candy: ”Legend” – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Bombonica pentru urechi de astazi este o colaborare pe care și-a pus amprenta insuși Post Malone. Piesa ii aparține lui Watt, un chitarist american cunoscut pentru numeroasele colaborari pe care le-a avut in ultimii ani.

- Liviu Dragnea și-a adus iubita la Congresul PSD din data de 10 martie. Irina Alexandra Tanase a stat in primul rand și l-a sorbit din priviri pe liderul social-democraților. In varsta de 26 de ani Irina Alexandra Tanase are o legatura mai veche cu președintele PSD.Tanara a avut primul job la Asesoft,…

- Noua partenera a liderului PSD a stat in prim-plan la congresul partidului. Uite cu ce se ocupa Irina Tanase. De ceva timp, Liviu Dragnea (55) traieste o noua poveste de dragoste, alaturi de mai tanara Irina Alexandra Tanase (25). Si, dupa divortul de Bombonica, se pare ca liderul PSD e pregatit sa…

- Deși n-are un fizic de Robert Redford, iar din Omar Sharif pare sa nu fi luat decat mustața, Liviu Dragnea a devenit, cel puțin in ultima vreme, ”idolu’ la femei”, ca sa ma exprim pe ințelesul lui, in PSD. Toate damele din Partid par innebunite dupa el – mai puțin Androneasca, e adevarat, dar oricum…

- Sigrid este o norvegianca talentata de 22 de ani care a inceput sa cante serios prin 2013. Cei de la BBC au spus de curand ca Sigrid are un sound care promite mult. Ii dam și noi o ascultare piesei ”Strangers” și-i oferim titlul de Ear Candy. ”Strangers” e melodia care-ți vorbește despre doi oameni...…

- Maren Morris și Zedd au lansat ieri videoclipul piesei ”The Middle” , la cea de-a 60-a ediție a premiilor Grammy, la New York. Cat despre piesa… nici ca se poate ceva mai clar și mai frumos de-atat: intalnește-ma la jumatatea drumului, ca altfel… imi pierd mințile. Bombonica ta de urechi pe azi, in…

- Piesa ”Come Around” e semnata la Global Records și… probabil ii recunoașteți vocea lui Timebelle (Miruna Manescu). A fost in diverse proiecte; ne aducem aminte de Shaka Muv, spre exemplu. Acum colaboreaza cu Soundland și noi venim cu piesa asta la Ear Candy ca sa ne spui cum ți se pare.

- „A different way ”– single-ul lansat in toamna de DJ Snake cu Lauv suna super taree! Ed Sheeran și-a bagat și el codița in compunerea piesei. „A different Way” e de pe albumul „Encore” al lui DJ Snake și mai apare și in dimineața asta ca bombonica pentru urechi la Ear Candy, in Virgin Tonic.... View…