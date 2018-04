EAR CANDY: Flight Facilities – Foreign Language feat. Jess – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Bombonica pentru urechi de astazi este o colaborare pe care și-a pus amprenta insuși Post Malone. Piesa ii aparține lui Watt, un chitarist american cunoscut pentru numeroasele colaborari pe care le-a avut in ultimii ani.

- John Newman aduce de fiecare data o explozie de energie in piesele lui. De asta il iubim așa tare:) Cea mai noua, Fire In Me, vine intr-o zi de luni, ziua aia a saptamanii in care ne pornim cu greu motoarele:) Enjoy!

- Urmeaza o saptamana de foc in Justiție! Liviu Dragnea va fi audiat in 21 martie la Curtea Suprema, in dosarul ,,Bombonica”. In aceeași zi, dar la Consiliul Magistraturii, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, va da explicații dupa ce a fost acuzata de abateri disciplinare.

- Ii uram La Mulți Ani lui Stromae, care implinește anul asta 33 de ani. Drept urmare, bombonica noastra de azi are de-a face cu o piesa semnata de el, care ne place foarte mult. Bogdan, Shurubel și Ionuț iți aduc ceva frumos, din 2013!

- De ziua voastra, dragile noastre, noi: Bogdan, Shurubel și Ionuț, va aducem cate o bombonica de urechi de fiecare. E piesa care ne definește și pe care v-o dedicam intr-una dintre cele mai frumoase zile din primavara asta. IONUȚ: Lauv – I like me better SHURUBEL: Ricky Martin – Tu Recuerdo (MTV Unplugged)…

- Propunerea de bombonica pentru urechi vine in dimineața asta de la Shurubel. ”No more” e o piesa semnata PRETTYMUCH in colaborare cu French Montana. Aduce un pic ca sound cu cel din vremurile N`SYNC. Intr-o zi de luni, cu o piesa ca asta, pare ca prelungim party-urile din weekend. True or not?

- Maren Morris și Zedd au lansat ieri videoclipul piesei ”The Middle” , la cea de-a 60-a ediție a premiilor Grammy, la New York. Cat despre piesa… nici ca se poate ceva mai clar și mai frumos de-atat: intalnește-ma la jumatatea drumului, ca altfel… imi pierd mințile. Bombonica ta de urechi pe azi, in…

- Well, piesa asta e pentru cei care-au petrecut weekendul asta. Dar e mai ales pentru cei care n-au petrecut, pentru ca iți da mood-ul ala bun de club. Ia o ”Cola” de la CamelPhat și Elderbrook. Pst: e nominalizata la Grammy-urile de anul asta, la categoria BEST DANCE. Enjoy!