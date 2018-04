EAR CANDY: Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss

Stiri pe aceeasi tema

- Bombonica pentru urechi de astazi este o colaborare pe care și-a pus amprenta insuși Post Malone. Piesa ii aparține lui Watt, un chitarist american cunoscut pentru numeroasele colaborari pe care le-a avut in ultimii ani.

- Hitmaker-ul Calvin Harris s-a intors cu o noua bombonica muzicala, compusa in colaborare cu Dua Lipa. Piesa “One kiss” are ceva din aerul pieselor de dragoste din anii ’90, iar in intregime cantecul exprima fericirea ce vine dintr-un sarut pasional. “One kiss” este al doilea single lansat de Calvin…

- Numele lui de scena e Two Feet, dar pe buletin scrie Zachary William Dess. I Feel Like I`m Drowning are și videoclip de saptamana trecuta, deși e o piesa aparuta acum trei luni. O recomandare de la Alexandra Gavrila. Two Feet are 24 de ani, este din America și piesa lui a reușit sa creeze un...…

- Cu siguranța Dua Lipa nu mai ține cont de reguli. La afterparty Brit Awards cantareața a fost suprinsa aproape lipita de Calvin Harris pe care se pare ca l-a cam urmarit toata seara. O sursa din interior a declarat ca artista in varsta de 22 de ani nu l-a cucerit doar pe Calvin Harris, ci... View Article

- ”Prefer sa iubesc, in loc sa lupt, pentru ca toata viața mea am luptat.” Khalid spune ca a ” gasit liniștea in violența ta.” Piesa asta vine cu un mesaj puternic și vorbește despre cel care a luptat toata viața și acum dorește sa-și gaseasca liniștea langa cineva cu care sa-și impartașeasca gandurile.…

- Dua Lipa și-a gasit un grup de super cantarețe cu care sa imparta versurile piesei “Idgaf”, piesa in care artista vorbește despre fostul prieten. Cantarețele back-up sunt MØ, Charli XCX și Zara Larsson și Alma, toate pop staruri și prietene ale artistei. Vedetele au interpretat piesa in studio-ul BBC…

- Propunerea de bombonica pentru urechi vine in dimineața asta de la Shurubel. ”No more” e o piesa semnata PRETTYMUCH in colaborare cu French Montana. Aduce un pic ca sound cu cel din vremurile N`SYNC. Intr-o zi de luni, cu o piesa ca asta, pare ca prelungim party-urile din weekend. True or not?

- DO IT este piesa cu care Ionuț a blocat traficul in urma cu cateva zile. Ii place atat de mult Rae Morris incat a dat piesa asta la volum maxim in mașina. Ideea e ca nu știa ca din spatele lui venea o ambulanța. Noroc cu un bun participant la trafic care l-a atenționat sa... View Article