Ea va fi viitoarea superputere militară a Europei. O nouă supremație se pregătește pe continent Polonia apeleaza la contracte majore de armament cu Coreea de Sud pentru a-și stabili supremația in Europa continentala. Motivele sunt de securitate dar și politice, apreciaza analiștii. Cand o racheta ratacita a aterizat saptamana trecuta intr-un oraș de frontiera din Polonia, omorand doua persoane, unii lideri europeni s-au ingrijorat atat de reacția guvernului de dreapta […] The post Ea va fi viitoarea superputere militara a Europei. O noua supremație se pregatește pe continent first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

