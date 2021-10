EA SPORTS NHL 22 este disponibil cu funcția SUPERSTAR X-FACTORS Jocul EA SPORTS NHL 22 de la Electronic Arts, disponibil incepand de astazi la nivel global, este cel mai nou simulator sportiv dezvoltat cu ajutorul motorului grafic Frostbite. Superstar X-Factors, noul sistem de abilitați care introduce in joc trasaturile speciale ale jucatorilor din liga, contureaza un nou nivel de competiție. NHL 22 scoate la iveala […] The post EA SPORTS NHL 22 este disponibil cu funcția SUPERSTAR X-FACTORS appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

