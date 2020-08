Stiri pe aceeasi tema

- Astazi liderul Platformei DA, Andrei Nastase, implinește 45 de ani. Cu acest prilej, colegii de partid i-au pregatit o surpriza, un spot video in care și-au amintit despre circumstanțele in care l-au cunoscut acum 4-5 ani. {{456391}}Alexandr Slusari a marturisit ca a venit in politica in mare parte…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni la Antena 3 ca are semnale din partea liberalilor ca s-ar dori amanarea alegerilor locale programate sa aiba loc pe 27 septembrie:Astea sunt manifestari de oameni mici, sa ataci Parlamentul si CCR, ca premier. Da, cand faci asemenea lucruri…

- Zeci de mesaje de recunoștința si desene adresate lucratorilor medicali, pentru efortul lor in combaterea pandemiei, sunt adunate in Scuarul Medicilor, de pe strada pietonala din centrul Capitalei. Proiectul a fost inaugurat recent de Moldova Agroindbank și Decorații.

- Fanii lui Dinamo au oferit o noua reprezentație in timpul meciului cu Sepsi, cand le-au demonstrat inca o data jucatorilor lui Mihalcea ca nu-s singuri in lupta de supraviețuire. Ca suporterii lui Dinamo sunt vitali pentru club in ultima vreme nu mai e un secret. De multe ori doar prin ei Dinamo a mai…

- Marcel Vela a transmis un mesaj pe rețelele de socializare cu privire la cazul tinerei care a fost amenințata cu moartea de fanii vloggerului „Colo”. Ministrul de Interne s-a aratat ingrijorat de modul in care a degenerat situația. Vloggerul a fost reținut pentru 24 de ore și magistrații au luat masura…

- O tanara ce a depus o plangere penala in numele Centrului Filia pentru Alexandru Balan ”Colo”, cel care a instigat la violarea minorelor, a fost amenintața de fanii acestuia. Aceasta spune ca a primit numeroase mesaje din partea susținatorilor vloggerului.

- Pentru a nu fi victima unei infractiuni de inselaciune, politistii va recomanda sa nu luati in considerare eventuale mesaje in care sunteti desemnat castigator, fara temei, al vreunui concurs/sondaj organizat de diferite firme. Daca primiti mesaje sau apeluri pe telefoanele mobile, sunati operatorul…

- Dupa ce i-au scris mesaje pe gardul casei, ultrașii au luat in colimator și cofetaria aflata in prorpietatea fostului fotbalist și antrenor al Universitații Craiova. Astfel au aparut mesaje obscene adresate lui „Sorinaccio”. Carțu acuza ca printre cei implicați ar fi și baiatul lui Claudiu Niculescu,…