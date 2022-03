Ea ne costă 5 miliarde! De dolari! Ce ”fumigena” vor mai putea arunca asupra romanilor autoritațile, pentru a masca scandalul de proporții care urmeaza… Unul cu o miza financiara absolut halucinanta! Pentru ca, dupa cum reiese din informațiile de ultima ora intrate in posesia noastra, guvernanții de la București tocmai ce au fost inștiințați, fie și pe cai neoficiale, sa se pregatesca […] The post Ea ne costa 5 miliarde! De dolari! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Pakistanului Imran Khan a plecat miercuri spre Moscova pentru a discuta construirea unui gazoduct in valoare de mai multe miliarde de dolari ce ar urma sa fie realizat impreuna cu mai multe companii rusești, a spus un oficial din Pakistan, transmite Reuters.

- Compania Pfizer a estimat marți ca va inregistra anul acesta venituri de aproximativ 32 de miliarde de dolari din vanzarea vaccinului anti-COVID. Grupul farmaceutic american a mai transmis ca se așteapta la alte 22 de miliarde de dolari din vanzarile Paxlovid, medicamentul sau antiviral pentru aceasta…

- Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 100 de miliarde de dolari pentru a construi cel mai mare complex de productie de cipuri din lume, in Ohio, cu intentia de a-si mari capacitatea de productie, pe fondul penuriei globale de semiconductori care intra in componenta unor produse de la smartphone-uri…

- Fondul Monetar International a facut o estimare a cheltuielilor provocate de Covid și a ajuns la o suma uluitor de mare: 12.500 miliarde de euro pana in anul 2024. Fondul Monetar Internațional (FMI) crede ca va revizui in crestere estimarea conform careia pandemia de COVID-19 va costa economia globala…

- Fondul Monetar International anticipeaza ca va revizui in crestere estimarea conform careia pandemia de COVID va costa economia globala 12.500 de miliarde de dolari pana in 2024, a avertizat joi directorul general al FMI, Kristalina Georgieva.

- Actiunile Rivian au crescut cu pana la 53%, iar capitalizarea bursiera a companiei a depasit 100 de miliarde de dolari, in cadrul celei mai mari oferte publice initiale din 2021. Ulterior, actiunile companiei au scazut cu peste 27%. Ford, un investitor timpuriu in Rivian, detine in prezent o participatie…

- Editorul de jocuri online Activision-Blizzard, care se afla in spatele unora dintre cele mai puternice francize din acest sector - precum Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch sau Candy Crush prin editorul de jocuri pe mobil King, a fost achizitionat cu cel putin 68,7 de miliarde de dolari, iar…

- Samsung spune ca profitul operațional al companiei a crescut cu 52% în ultimul trimestru al anului, pâna la nivelul de 11,5 miliarde dolari, pe fondul cererii tot mai mare de procesoare. Cifra de afaceri a crescut cu 23%, spre 60 miliarde dolari. Samsung a ajuns la o capitalizare de piața…