Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Fernado Alonso (38 de ani), dublu campion in Formula 1, și britanicul Lewis Hamilton (35 de ani), de șase ori campion mondial, au fost colegi la McLaren, in 2007, dar relația dintre cei doi a fost una extrem de tensionata. Marca rememoreaza azi colaborarea dintre Alonso și Hamilton, explicand…

- Neamțul Sebastian Vettel (32 de ani) este in ultimul an de contract cu Ferrari, iar cele doua parți nu au ajuns la un acord. Acesta va parasi echipa la finalul anului. „Relația mea cu Scuderia Ferrari se va termina la anul 2020. Pentru a avea cele mai bune rezultate in acest sport este vital ca toate…

- Calin Popescu Tariceanu, fost premier al Romaniei, a vorbit despre posibilitatea ca țara noastra sa gazduiasca o etapa de Formula 1 . Omul politic a povestit ca, la un moment dat, el și Ion Țiriac au discuta ceasta varianta cu Bernie Ecclestone , fost director executiv al „Marelui Circ”. „La un moment…

- Calin Popescu-Tariceanu (68 de ani), fost prim-ministru al Romaniei intre 2004 și 2008, in prezent președinte al ALDE, a povestit cum a incercat, alaturi de Ion Țiriac (80 de ani), gazduirea unei curse de Formula 1 in Romania. Relațiile pe care cei doi le au in jurul influentului Bernie Ecclestone…

- Bernie Ecclestone va deveni, din nou, tata, informeaza Daily Mail. Fostul boss al Formulei 1 are 89 de ani.In aceasta vara, Bernie Ecclestone va deveni tatal unui baiat. Astfel, magnatul britanic, care va implini 90 de ani pe 28 octombrie, și sotia sa, Fabiana Flosi, 43 de ani, vor avea primul copil…

- Dragostea nu are obstacole si nici limite de varsta! Bernie Ecclestone, fostul director executiv in Formula 1, va deveni in vara tatal unui baiat. Miliardarul britanic, care va implini 90 de ani pe 28 octombrie, și sotia sa Fabiana Flosi vor avea astfel primul copil impreuna.

- Fostul șef al Formula 1, Bernie Ecclestone, va deveni tata pentru a patra oara, la venerabila varsta de 89 de ani. De aceasta data, cel care ii va aduce un alt urmaș este Fabiana Flosi, cea de-a patra soție a mogulului.

- Bernie Ecclestone, fostul director executiv din Formula 1, crede ca sunt sanse slabe ca in acest an sa mai aiba loc curse de Grand Prix, din cauza pandemiei de coronavirus, si spune ca el ar fi declarat competitia din 2021 anulata, potrivit Agerpres.''Ce as face eu azi? Cred ca ar trebui sa…