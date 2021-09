Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul New York Times (NYT) a publicat vineri o ancheta care contesta versiunea armatei americane in legatura cu ultima sa lovitura din Afganistan, indicand ca este posibil sa fi ucis nu un jihadist cu o masina incarcata cu explozivi, ci un lucrator al unui ONG care transporta bidoane cu apa,…

- Aproximativ 1.000 de persoane, inclusiv zeci de americani si afgani care detin vize pentru Statele Unite sau alte tari, au ramas blocate in Afganistan duminica pentru a cincea zi consecutiv si asteapta unda verde de la talibani pentru a se imbarca la bordul unor zboruri si a pleca din tara, a relatat…

- Statele Unite sunt criticate pentru decizia de a se baza pe talibani sa asigure perimetrul aeroportului din Kabul, singurul din Afganistan care este deschis si de unde toate fortele straine isi evacueaza cetatenii si personalului ambasadelor. Cel putin 13 soldati americani si 90 de oameni au fost ucisi…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350 de…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat, vineri, ca operatiunile de evacuare din Afganistan continua intr-un ritm accelerat, avertizand ca armata americana urmareste atent activitatile talibanilor si ale retelelor teroriste islamiste. "Am securizat Aeroportul din Kabul, permitand…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Unul dintre comandanții talibani filmați duminica sarbatorind capturarea palatului prezidențial a fost identificat drept Gholan Ruhani, un fost deținut încarcerat de americani timp de 6 ani în închisoarea Guantanamo, relateaza Business Insider.Potrivit unor documente oficiale…

- Trimiterea a mii de militari americani in Afganistan pentru a evacua civili de la Kabul, capitala afgana amenintata de victorii-fulger ale talibanilor, reaprinde in Statele Unite amintirea dureroasa a caderii Saigonului, relateaza AFP.