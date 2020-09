Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit in aceasta dimineața la Preutești, Suceava. In urma unui impact puternic dintre o autobetoniera si un autoturism, o tanara de 21 de ani s-a stins pe loc din viața! Ce s-a intamplat cu prietena ei in varsta de 19 ani?

- Doi pompieri au murit pe sosea, striviti in masina intrata sub un TIR, in Caras-Severin. Cei doi, care calatoreau intr-un BMW, aveau 40 de ani si n-au avut nicio sansa sa supravietuiasca, impactul fiind devastator. Pur si simplu, BMW-ul in care se aflau cei doi subofiteri ISU a intrat cu viteza sub…

- Accidentul a avut loc, vineri seara, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla. "Din primele verificari rezulta faptul ca un conducator auto un varsta de 34 de ani, din municipiul Gherla, ar fi patruns de pe un drum secundar pe DN 1C, fara a acorda prioritate de trecere unui autoturism condus…

- Imagini accident cumplit. Trei persoane au murit, iar alte trei au supraviețuit impactului violent și au ajuns de urgența la spital.foto Marius Cernescu, un consilier local din Suceava, și fiica sa in varsta de 10 ani, au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs intre localitațile Fetești…

- Accidentul s-a petrecut pe DN DN23, potrivit IPJ Braila. Un barbat de 63 de ani, din judetul Vrancea, in timp ce conducea o masina pe DN 23, dinspre localitatea Corbu Nou catre Gulianca, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o autoutilitara, condusa regulamentar de un barbat de 41 de…

- Accidentul a avut loc in dimineata de marti, 28 iulie, pe centura de Nord a Craiovei. Un tanar de 25 de ani a intrat pe contrasens si a lovit frontal un autoturism in care se afla intreaga familie. Soferul vinovat a decedat si el.

- Accidentul a avut loc vineri dimineatp, pe austostrada A1, intre Deva și Ilia. „In jurul orei 05:00 un accident rutier grav a avut loc pe A1 la km 373 intre Deva și Ilia, in care o persoana și-a pierdut viața, iar alte 4 au fost ranite. Pompierii specializați in descarcerare și prim ajutor…

- Imagini cutremuratoare. Accident cumplit: O persoana a murit, iar alte trei sunt ranite grav.foto Un accident grav s-a petrecut, sambata, in judetul Caras Severin. O persoana