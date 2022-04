Stiri pe aceeasi tema

- Radu Pietreanu, celebru pentru rolul lui Costel din „Vacanța mare”, a venit pentru prima data cu soția sa intr-o emisiune TV. Actorul și Mihaela sunt impreuna de 7 ani și s-au casatorit in mare secret. Radu Pietreanu s-a casatorit in mare secret cu Mihaela, femeia care ii este alaturi de 7 ani. Actorul…

- Peste 200 de refugiați din Ucraina sunt cazați in camine ale Universitații din București. O parte dintre ei sunt in tranzit, alții nu au niciun alt plan, așa ca vor ramane in Romania deocamdata. Natalia urca treptele caminului studențesc din complexul Grozavești, in București, in cautarea unei cartele…

- In urma cu trei ani, Radu Pietreanu s-a retras discret din activitatea publica pentru a se opera in strainatate de o grava afecțiune oncologica. Din fericire, legendarul comic (58 de ani) este cat se poate de bine, insa pentru a-și recupera sanatatea, a trebuit sa vanda toata agoniseala sa. Situație…

- Radu Pietreanu face umor de aproximativ 40 de ani de zile. A lucrat la multe proiecte de-a lungul anilor, multe dintre ele in televiziune. A caștigat bine, mulți bani, insa in sanatatea lui i-a investit pe toți, caci a avut probleme medicale.Radu Pietreanu a fost invitat in podcastul lui Micutzu de…

- Mașinile Google Street View se intorc in Romania incepand cu jumatatea lui martie. In urmatoarele luni, ele vor strabate șoselele țarii și vor vizita peste 120 de localitați și drumurile dintre ele, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orașe, șosele și autostrazi pe Google Maps . Preluarea…

- Silvia Dumitrescu, in varsta de 62 de ani, a fost recent invitata in emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, unde a vorbit și despre casnicia cu Florin Ochescu, in varsta de 70 de ani. Artista a dezvaluit cum a reușit sa aiba o relație solida. Artista este plina energie la 62 de ani și surprinde…

- Cu ajutorul unor oameni de fotbal din Romania, jucatorii straini ai echipei de fotbal Dnipro Dnipropetrovsk au reușit sa ajunga in vama Siret, aceștia luand avionul din București și Iași spre țarilor lor de origine. ​