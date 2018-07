Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2018 au fost publicate, miercuri, pe site-ul www.bacalaureat.edu.ro, urmand ca elevii sa poata depune, in aceeasi zi, contestatiile, daca vor considera ca este cazul. In județul Suceava, singura medie de 10 a fost obtinuta de Andra Tofan de la Colegiul „Petru Rareș”. Atat familia, cat și prietenii sunt foarte […] The post Ea este singura eleva din Suceava care a luat 10 pe linie la Bac 2018! Andra vrea sa plece din țara appeared first on Cancan.ro .