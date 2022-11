Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 13 noiembrie, o explozie puternica a avut loc pe celebrul bulevard pietonal Istiklal din Istanbul, transmite News.ro . Guvernatorul Ali Yerlikaya a anuntat ca in urma exploziei au murit patru oameni si au fost raniti 38, conform primelor date. Explozia a avut loc aproximativ la ora locala…

- Autoritațile din Turcia au anunțat cel puțin 28 de morți și 11 raniți, dupa o explozie in mina, urmata de un incendiu. Accidentul s-a produs vineri, 14 octombrie, intr-o mina de carbune din localitatea Bartin (nordul Turciei). Dintre raniți, șase au fost trimiși la Istanbul iar cinci sunt internați…

- Trotinetele electrice au devenit un adevarat pericol public, arata datele oficiale ale Poliției Romane. In ultimii 4 ani numarul accidentelor provocate de aceste vehicule a crescut de 20 de ori. Principala problema este legislația ambigua și invechita, care nu ține pasul cu inmulțirea exponențiala a…

- Saisprezece persoane au murit si 29 au fost ranite dupa ce un camion ramas fara frane a intrat in multime intr-un oras din sud-estul Turciei, a anuntat sambata ministrul turc al sanatatii, potrivit AFP. Cel puțin 32 de persoane au murit sambata in sud-estul Turciei, in doua evenimente rutiere.