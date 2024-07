Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Basarab Panduru (53 de ani) a analizat prestațiile pe care fundașul dreapta Andrei Rațiu (26) le-a avut la Campionatul European din Germania și s-a declarat impresionat de acesta. Romania a terminat Grupa E pe primul loc. Este prima data in istorie cand „tricolorii” caștiga o grupa…

- Povestea „baiatului cu parul albastru”, cum a fost numit Andrei Rațiu, a fost surprinsa de Playsport, care i-a dedicat un articol. „Primele mele amintiri sunt... The post Playsport: Baiatul cu parul albastru. Povestea din spatele unui succes appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Baiatul cu parul albastru, Andrei Ratiu, cel mai bun jucator de pe teren in partida cu Slovacia. Declarații dupa meci Baiatul cu parul albastru, Andrei Ratiu, cel mai bun jucator de pe teren in partida cu Slovacia, potrivit presei romanești și straine. Jucatorul originar din Aiud a declarat, miercuri…

- Andrei Rațiu (26 de ani), fundașul dreapta al echipei naționale, a devenit sursa de inspirație pentru jucatorii unei echipe de Liga a 5-a din Romania. Aceștia au sarbatorit intr-un mod inedit promovarea. Fotbaliștii Unirii Dodești au recurs la un gest amuzant dupa ce au promovat in Liga 4. Și-au vopsit…

- La finalul meciului Belgia – Romania, selecționerul Domenico Tedesco i-a laudat pe jucatorii Romaniei, in special pe Andrei Rațiu și Dennis Man. Intrebat de Gazeta Sporturilor pe cine a remarcat din lotul Romaniei in partida de la Koln, antrenorul Belgiei i-a nominalizat pe fundașul dreapta Andrei Rațiu…

- Fostul internațional Adrian Cristea (40 de ani) a criticat dur modul in care Andrei Rațiu (25) s-a prezentat in cantonamentul premergator Campionatului European. Fundașul stanga de la Rayo Vallecano a venit cu parul albastru. Inainte de Euro 2024, Andrei Rațiu a luat o decizie radicala cu privire la…

- Peste 4.000 de trandafiri din peste 300 de soiuri creeaza un spectacol de culoare și miresme in gradina Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din Galati. Rosariumul este unul dintre cele mai mari din tara, avand o suprafata de 30.000 de metri patrati

- Ziua Internaționala a Carții, ce coincide cu Ziua Bibliotecarului din Romania, este marcata de Biblioteca Judedțeana „Ion Heliade Radulescu’ din Targoviște cu un program special, pentru toate categoriile de varsta: – 8.30 – „Biblioteca, prietena ta!” – alaturi de elevii Colegiului Național Pedagogic…