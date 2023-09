Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer baut si care consumase si substante psihoactive a accidentat doua femei, dintre care una a murit, si a lovit cinci autoturisme parcate pe strada Unirii din localitatea Popesti Leordeni, judetul Ilfov.Nicoleta, femeia de 56 de ani care a murit, ieșise in poarta pentru a-și ridica tortul aniversar,…

