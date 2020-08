Stiri pe aceeasi tema

- Substanta care ar fi provocat explozia din Beirut provenea de pe o nava sub pavilion moldovenesc, transmite agentia rusa TASS . 2750 de tone de azotat de amoniu ar fi fost aduse acolo pe o nava sub pavilionul Republicii Moldova, acum cativa ani. Incarcatura a fost confiscata in 2014 de pe nava moldoveneasca…

- Agentia Navala vine cu informații noi despre nava sub pavilionul Moldovei despre care presa internationala a scris ca ar fi transportat 2.750 de tone de nitrat de amoniu, stocate in depozitul portului din Beirut, care ar fi provocat explozia din capitala Libanului in seara zilei de ieri. Potrivit unui…

- Explozia din Beirut, surprinsa din mai multe unghiuriUltimele date oficiale din Beirut arata un numar provizoriu de 78 de morti si 4.000 de raniti dupa explozia din portul capitalei Libanului. Imaginile deflagratiei au facut inconjurul planetei si mii de mesaje de sustinere au fost transmise catre autoritatile…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri.…

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.Zece persoane decedate au fost transportate la spitale din Beirut, potrivit unei surse medicale…

- O explozie puternica a avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Explozia a provocat daune materiale importante.…

- UPDATE – Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale…