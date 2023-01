Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 12 ani din Argentina a murit dupa ce a raspuns unei provocarii „blackout challenge” de pe TikTok. Matusa ei crede ca de vina ar fi colegii fetei, care au incurajat-o sa recurga la gestul fatal. Milagros Soto, din orașul Capitan Bermudez, Argentina, si-a pierdut viata pe 13 ianunarie pentru…

- Anndel Taylor, in varsta de 22 de ani, a fost una dintre cele 50 de victime ale ceea ce autoritațile numesc „viscolul secolului” care a lovit Statele Unite și Canada. Ea a murit de frig, blocata in mașina sa, in Buffalo, New York, un oraș deosebit de afectat de furtuna Elliott. Vinerea trecuta, Anndel…

- Potrivit unui anunț al presei locale, principalul suspect de omorul adolescentei de 15 ani din Tiraspol, gasita moarta in subsolul unei cladiri nefinisate, a fost reținut de catre așa zisele forțe de ordine transnistrene. Ultimul s-ar fi predat benevol.

- O batranica in varsta de 92 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, data disparuta de familie in 26 noiembrie a fost gasita moarta intr-o livada, la marginea unui parau. Femeia plecase de acasa voluntar in data de 25 noiembrie.„In urma sesizarii din data de 26 noiembrie a.c., cu privire la plecarea voluntara…

- O femeie in varsta de 82 de ani a fost gasita decedata, sambata, intr-o anexa a gospodariei sale care a fost distrusa de un incendiu, in orasul Chisineu-Cris. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O femeie de 40 de ani a fost gasita decedata intr-o padure din comuna Balota, județul Mehedinți, la doua saptamani dupa ce concubinul ei a dat-o disparuta. Cadavrul prezenta lovituri la nivelul capului.

- Ce mesaj a publicat Alina, tanara gasita moarta pe un camp, inainte sa fie ucisa cu bestialitate. Mulți dintre cei care au citit mesajul pe care femia l-a postat pe rețelele de socializare cred ca aceasta a presimțit ca va muri in timp ce alții cred ca pur și simplu a fost o coincidența.