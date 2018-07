Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia și Alice Cavaleru au anunțat ca se vor casatori, iar caștigatorul de la Exatlon Romania a dezvaluit și momentul in care și-a cerut iubita de nevasta. El spune ca a fost aproape romantic, pentru ca planul era altul. „A fost aproape foarte romantic (rade). Hotarasem (…) sa fac asta, pe…

- Incidentul a avut loc in orașul Torino la sfarșitul lunii mai, iar victima s-a razbunat prin același gest. Atactorul s-a ales cu rani mai grave. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit il Canavese, romanul, identificat ca Ionel Tofan, in varsta de 42 de ani, s-a intors acasa dupa ce a baut in oras cu…

- S-a dat startul petrecerilor in NUBA de vara, iar toata spuma Capitalei a fost prezenta. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Bineințeles, nu putea sa lipseasca nici Bogdan Olaru, tanarul care s-a laudat cu averea parinților sai, in vacanța de 1 Mai, pe litoral,…

- Comisarii CJPC Constanta au luat cu asalt statiunile de pe litoralul de la Marea Neagra. Astfel, mai multe tonete si remorci din Mamaia, Vama Veche si Eforie Nord au fost inchise temporar sau au primit sanctiuni.Inspectorii au descoperit multa mizerie, alimente depozitate in conditii improprii si instrumente…

- In afara de cei doi baieți pe care ii are cu Antonia, Alex Velea mai are inca doi fii „adoptivi”, așa cum ii numește el, Mario Fresh și Lino Golden. Cel din urma este considerat „badboy–ul” youtube-ului și se bucura de un real succes pe plan profesional, insa nici pe cel personal nu ii merge […] The…

- Zona de nord a litoralului romanesc a fost luata cu asalt de vedetele autohtone, care și-au pregatit in detaliu ținutele și au dat fuguța la Mamaia. Printre numele cunoscute din showbiz, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, a intalnit-o pe Alina Marulis, femeia care l-a consolat pe Victor Slav dupa…

- A inceput nebunia de 1 mai și toata spuma showbiz-ului și-a facut bagajele și s-a mutat pe litoralul Marii Negre. Busucul nu a putut sa lipseasca de la mega-petrecerea din Mamaia.(CITEȘTE ȘI: S-A DAT STARTUL MEGAPARTY-URILOR DE 1 MAI!) De cum a ajuns la mare, prezentatorul de la Kanal D și-a dus iubita…