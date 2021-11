Stiri pe aceeasi tema

- Deși spunea ca e singura, iata ca se pare ca singuratatea e de domeniul trecutului, cel puțin imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro arata asta. Andreea Antonescu ar fi tras lozul cel mare, iar acum s-ar iubi cu un afacerist foarte cunoscut. Avem detalii picante și fotografii de senzație.

- Paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au surprins primele imagini cu cel mai nou cuplu din lumea showbiz-ului romanesc. Se pare ca Adrian Sarbu are acum o noua partenera de viața, fiind indragostit lumea de o fosta angajata, așa cum se poate observa clar și din imagini.

- Dupa aproape șapte ani de relație, Laura Dinca și Cristian Boureanu au ales sa se desparta și sa iși continue viețile pe drumuri total diferite, deși se vedeau impreuna pana la adanci batraneți. Cei doi aveau și planuri mari de viitor, planuri care au fost spulberate, in urma acestei decizii. Ei bine,…

- Daca in urma cu doua luni, Cristian Boureanu și Laura Dinca iși anunțau desparțirea, dupa o relație de mai bine de șase ani, ei bine, acum afaceristul a fost surprins de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in compania unei blondine focoase,…

- Andreea și Cabral Ibacka sunt in culmea fericirii, asta pentru ca mai este foarte puțin pana cand cel de-al doilea moștenitor va veni pe lume. Ei bine, și pentru a sarbatori in cinstea acestui fapt, intreaga familie Ibacka a ieșit in oraș pentru ultima data in formula de trei. Astfel, paparazzii Spynews.ro…

- Cum arata o zi obișnuita din viața lui Ioan Andone?! Ei bine, putem spune ca celebrul antrenor incearca din rasputeri sa se imparta intre viața personala și cea profesionala și chiar ii și iese, iar imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, stau drept…

- La scurt timp dupa ce a divorțat de Anca Țurcașiu, dupa 22 de ani de casnicie, Cristian Georgescu și-a refacut viața alaturi de o blonda, care are și un baiețel. Cei doi au fost discreți in privința aparițiilor in public, astfel, ca se știu puține lucruri despre femeia care l-a cucerit definitiv pe…

- Fiul lui Stefan Banica Jr. are o viața activa și este mereu pe graba, chiar și atunci cand nu se ocupa de proiectele muzicale. Acesta a fost surprins de paparazzi SpyNews.ro, in timp ce iși umplea rezervorul mașinii.