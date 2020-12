Ea este fiica lui Ion Țiriac! Cât de sexy pozează cea care va moșteni averea magnatului Ioana, in varsta de 22 ani,este rodul iubirii fostului mare sportiv cu jurnalista egipeanca Sophia Ayad, s-a transformat intr-o femeie superba despre care se spune ca a moșltenit trasaturile mamei sale, extrem de frumoasa, pe care Ion Țiriac a iubit-o nebunește. Singurul roman prezent in clasamentul miliardarilor lumii Forbes (a agonisit o avere de circa 1, 2 miliarde euro) a reușit sa-și țina copiii, pana la adolescența, departe departe de ochii lumii. Ion Țiriac a cunoscut-o pe Sophie Ayad in 1994, la Munchen, pe vremea cand afaceristul era stabilit in Germania și coordona mai multe turnee de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care se intorcea din Danemarca impreuna cu sotia si cei trei copii a fost retinuta la Nadlac de polisistii de frontiera maghiari dupa ce ar fi refuzat sa prezinte documente de calatorie, sustinand ca este din Tracia.

- La 51 de ani, tehnicianul roman a vazut multe in fotbal. Ceea ce a trait insa, astazi, e probabil cea mai dramatica intalnire la care a participat, in ultimii ani, in calitate de antrenor.

- Panathinaikos, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a invins-o pe Lamia, scor 2-0, in etapa cu numarul 7 a campionatului din Grecia. Aceasta este prima victorie a antrenorului roman de la preluare echipei din Atena. Runda precedenta, „verzii” au remizat pe teren propriu, 1-1 contra celor de la Volos.…

- Statul roman vrea sa preia, prin intermediul Romgaz, participatia de 50% din zacamantul de gaze Neptun Deep, detinuta momentan de ExxonMobil, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

- Președintele Klaus Iohannis depune vineri dimineața o coroana de flori in fața Clubului "Colectiv", in contextul in care se implinesc cinci ani de la tragedia in urma careia au murit 64 de oameni.La ora 9:00, șeful statului va merge la clubul Colectiv din București, unde se va reculege in memoria victimelor…

- Ianis Hagi a fost cel mai bun om al lui Glasgow Rangers in partida pe care echipa sa a castigat-o in fata celor de la Livingston. A oferit pasa decisiva la golul prin care echipa sa a deschis scorul, prin Aribo. Iar contributia lui Ianis a fost cu adevarat decisiva. A reusit un dribling, apoi […] The…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi, 9 octombrie, ca vor fi suspendate pentru o perioada de 14 zile cursurile „fața in fața” pentru urmatoarele clase: – Școala Gimnaziala nr. 3 Piatra Neamț – clasa a VIII-a C; – Școala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza” Roman – structura Gradinița…

- "Vasile Moldoveanu ndash; un tenor roman pe patru continente. Pasiune si credinta", de Ioana Diaconescu si Alexandru PatrascuZilele acestea, fondul de carte al Bibliotecii digitale ZIUA de Constanta s a imbogatit cu un nou si valoros titlu, in fapt o lucrarea biografica dedicata celebrului tenor dobrogean…