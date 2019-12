Stiri pe aceeasi tema

- Moarte infioratoare pentru o tanara insarcinata, care a sfarșit ucisa de nu mai puțin de 93 de ani. Gravida in 6 luni, femeia se afla intr-o padure, in timpul unei vanatori in care erau implicați mai mulți caini.

- Familia adoptiva a Sorinei, in sanul careia a crescut timp de șapte ani, traiește cu speranța ca intr-o zi copila se va intoarce in Romania. Sorina a fost adoptata in aceasta vara de o familie de romani ce traiește in America.

- Incidentul s-a petrecut la mijlocul saptamanii trecute, cand familia King statea linistita in locuinta sa din oraselul Lithia (Florida). In camera din fata se afla capul familiei, Jeremy, impreuna cu fiica de 11 ani, in timp ce mama se odihnea intr-o camera mai in spate, ea fiind insarcinata in opt…

- Trump detine proprietatea din Mar-a-Lago, Palm Beach, din 1985 si a petrecut mai mult timp aici decat in apartamentul sau de pe bulevardul Fifth Avenue din New York."Familia mea si cu mine vom face din Palm Beach, Florida, resedinta noastra permanenta", a scris Trump pe Twitter, potrvit…

- Președintele american Donald Trump a anunțat ca iși muta reședința permanenta in Palm Beach, Florida, in locul apartamentului sau din Trump Tower din New York, relateaza Reuters, citata de Agerpres. "Familia mea si cu mine vom face din Palm Beach, Florida, resedinta noastra permanenta", a scris Donald…

- Este numita cea mai fertila femeie din lume. A nascut 44 de copii, pana la varsta de 36 de ani. Mariam a fost casatorita cu forța de parinți, cand alte fete erau in clasa a cincea, cu un barbat de 40 de ani. A implorat sa fie ajutata, dar toți au ignorat-o. Saturat sa ingrijeasca atatea suflete, soțul…

- Leonora a disparut acum patru ani, iar parinții au cautat-o cu disperare in tot acest timp. In prezent, familia a aflat cruntul adevar. Adolescenta a disparut la varsta de 15 ani, in urma cu 4 ani. Familia...