Ea este femeia care a fost incendiată de către nepotul său, într-un bloc din Capitală Luni dimineața, o femeie a fost incendiata intr-un bloc din Sectorul 6 din București, chiar de nepotul sau. Camerele de supraveghere au surprins intregul moment. Un martor a dezvaluit cum barbatul a stropit-o cu benzina, apoi i-a dat foc. Femeia a murit. Crima a avut loc pe data de 6 octombrie, in jurul orei 8.30. Polițiștii de la Secția 20 au primit un apel la 112 ca in scara unui bloc din Sectorul 6, o femeie a fost stropita cu benzina și apoi i s-a dat foc. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și de pompieri, care au lichidat incendiul, dar și un echipaj SMURD care a constatat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momentul socant cand o femeie este incendiata in scara de bloc a fost filmat. Inainte, fusese lovita cu bestialitate cu piciorul in fata. Au aparut imaginile socante din momentul in care femeia de 54 de ani din Capitala este lovita cu bestialitate de nepotul sau si ulterior incendiata chiar in scara…

- O femeie a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta dimineața, in București. O femeie a fost incendiata, in aceasta dimineața, de un barbat, pe strada Nicolae Oncescu din Capitala. In ciuda tuturor eforturilor medicilor sosiți la fața locului, femeia a murit. Din primele informații,…

- O femeie a fost stropita cu benzina și incendiata luni dimineața, 6 noiembrie, in scara unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei. Femeia a murit, iar cazul a fost preluat de catre Serviciul Omoruri, anunța Poliția Capitalei, intr-un comunicat.Incidentul a avut loc in jurul orei 08.30, polițiștii fiind…

- Luni, 6 noiembrie 2023, in jurul orei 08.30, Secția 20 Poliție din București a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca in scara unui bloc din Sectorul 6, o femeie ar fi fost stropita cu benzina și i s-ar fi dat foc.„In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca cele…

- Incidentul a avut loc, miercuri, pe Bulevardul Unirii din Bucuresti, dupa ce o femeie de 43 de ani, contabila la o firma care functioneaza la etajul 5 al unui bloc, a sarit de la inalțime, informeaza News.ro.In cadere, aceasta a lovit o alta femeie care se deplasa in zona, ambele fiind ranite, insa…

- Polițiștii bucureșteni au salvat marți, 17 octombrie, un varstnic de 94 de ani, dintr-un incendiu care i-a cuprins locuința, in Sectorul 3, dupa ce au forțat ușa imobilului. Barbatul era semiconstient și a fost dus la spital, anunța Poliția Capitalei.Incendiul a izbucnit ieri, in jurul orei 13.30, iar…

- Video ! Urmarire in București! Un șofer fara permis a facut slalom printre polițiștiUn șofer fara permis a fugit de polițiștii din Capitala care l-au urmarit in trafic și nu puțin a lipsit ca acesta sa treaca cu autoturismul peste agenți. La data de 02 octombrie 2023, ora 15.25, polițiști…

- Politistii din Capitala au retinut, vineri, o femeie in varsta de 36 de ani, banuita de savarsirea infractiunii de furt calificat, dupa ce a fost sesizat la 112 ca la o florarie din Sectorul 2 ar fi fost sustrase mai multe ghivece de flori si flori, prejudiciul fiind estimat la 10.000 de lei, insa recuperat…