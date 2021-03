Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat intr-un interviu acordat Antena 3 ca are ca prioritate turismul și este in dialog, cu omologii sai din mai multe state, pe tema accesului turistului roman in concediile de la vara, bineințeles, in condițiile in care situația epidemiologica o va permite.…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Ciprian Teleman, propune ca poștașii care vor disponibilizați sa se reprofileze in agenți comunitari, care “sa anunțe morțile suspecte și lucrurile neobișnuite din comunitați”, un fel de ciocli. Ministrul USR-PLUS a declarat, in emisiunea Decisiv a Catalinei…

- Guvernul a redus semnificativ bugetul alocat anul acesta pentru construirea și restaurarea lacașurilor de cult, cu aproape 89% fața de anul 2020, transmite Antena 3. In 2021, Secretariatul General al Guvernului va oferi bani Bisericii prin trei programe, iar suma cumulata ajunge la puțin peste 760 de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca PSD va depune moțiune de cenzura in timpul acestei sesiuni parlamentare impotriva Guvernului Cițu. ”Cițu s-a dus la Bruxelles, unde i s-a spus ca este pe ultimul loc din Europa la deficit. PSD cand a plecat de la guvernare a lasat un…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis, luni, la emisiunea “Esențial” de la Antena 3, realizata de Ana Maria-Roman, lui Ludovic Orban și lui Florin Cițu ca, in cazul in care guvernarea nu ia masurile corecte, atunci la Congres liberalii nu vor mai avea pe ce sa se bata pentru ca partidul…

- Ministrul Educatiei a explicat, marți, la Antena3, cateva din regulile care vor fi aplicate odata cu redeschiderea scolilor din 8 februarie. Astfel, daca un elev va avea simptome, acesta va trebui testat. Iar daca doi profesori dintr-o scoala sunt diagnosticati cu COVID, se inchide scoala. Ministrul…

- Aproape 5.000 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate in ultimele 24 de ore, din aproape 40.000 de teste. In acest numar, sunt incluse și testele rapide antigen. Țara noastra a avut saptamana trecuta cea mai slaba rata de testare din Europa, conform unui raport al Centrului European pentru Controlul…