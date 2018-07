Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 15 ani s-a sinucis , la Ostra, in Suceava Totul s-a intamplat luni seara in comuna suceveana Ostra, cand adolescenta a fost gasita spanzurata. Fata a facut gestul in curtea casei, fiind descoperita prea tarziu de rude. Tragedia s-a intamplat luni seara in comuna suceveana Ostra, unde o…

- Un baiat de 12 ani din Olt a stat trei zile ascuns in podul casei bunicilor, fara mancare si apa, de teama ca va fi pedepsit pentru ca a luat note mici la scoala, scrie digi24. Familia l-a dat disparut, iar copilul a fost gasit doar cu ajutorul cainilor de urma.Copilul, infometat si deshidratat,…

- Frații Alexandru și Ionuț Dragoi din județul Dambovița iși acuza mama ca i-a tratat ca pe doi sclavi. Ionuț a fost dat spre adopție inca de mic, iar Alexandru susține ca a fost chinuit, batut, ba chiar mai mult, mama lui, Nicoleta, i-ar fi inventat un handicap pentru a beneficia de o pensie speciala.

- O adolescenta din Suceava s-a sinucis dupa ce parinții i-ar fi luat telefonul mobil. Melisa și-a pus capat zilelor la doar 15 ani, dupa ce s-a spanzurat in locuința parinților sai din satul Paiseni, comuna Cornu Luncii. Fata folosea, in ultima perioada, telefonul mobil tot mai des, iar parinții ei au…

- Eric Deli este gimnast. Are 11 ani, o ambiție enorma, un munte de talent și caștiga medalii pentru Anglia, țara adoptiva. A plecat cu parinții in țara lui Shakespeare acum cațiva ani. La cei 11 ani și-a scris gandurile, in cadrul unei competiții organizate in Anglia. In scrierea sa, baiatul iși…

- Parintii unui copil de trei ani din localitatea Paltinoasa, judetul Suceava, sunt cercetati penal pentru ucidere din culpa, dupa ce baietelul lor a murit înecat cu o bucata de polistiren, pe care a rupt-o din izolatia locuintei.

- Parintii unui copil de trei ani din localitatea Paltinoasa, judetul Suceava, sunt cercetati penal pentru ucidere din culpa, dupa ce baietelul lor a murit inecat cu o bucata de polistiren, pe care a rupt-o din izolatia locuintei, transmite corespondentul MEDIAFAX.