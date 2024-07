Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o tanara a fost ucisa de urs , Tanczos Barna a declarat marti seara, ca incidentul ar fi putut fi evitat, asta daca ar fi fost adoptat proiectul de lege care prevede reintroducerea vanatorii. Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna susține ca actuala coaliție a oprit implementarea planului…

- Un turist a apelat, marti, numarul unic de urgenta 112, anuntand ca o tanara impreuna cu care se afla pe traseul Jepii Mici a fost atacata de un urs. Potrivit informatiilor comunicate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, jandarmii care au ajuns la fata locului nu au gasit victima, ci doar…

- Tragedie in Marea Neagra! O tanara de doar 20 de ani s-a stins din viața fulgerator, dupa ce a fost inghițita de valuri. Tanara a murit sub privirea ingrozita a iubitului ei, care a intrat in mare alaturi de ea. Baiatul a reușit sa se salveze.

- Lumea muzicii de petrecere din Romania e in doliu! S-a stins din viața un cunoscut lautar, dupa o lupta grea cu boala. Acesta se afla sub supravegherea cadrelor medicale, insa, din nefericire, viața lui nu a putut fi salvata.

- Un barbat a fost gasit fara suflare, joi seara, pe Aleea Clabucet din Manaștur. Acesta ar fi coborat din mașina, prabușindu-se imediat. Trecatorii au sesizat ca barbatul in virsta de 38 de ani nu mai traia, alertand autoritațile, care au confirmat decesul.,,Ieri, 13 iunie a.c., in jurul orei 19.00,…

- Duminica s-a stins din viața Lazar Vlasceanu, la varsta de 78 de ani, cel mai mare sociolog al educației din Romania. Intelectual de anvergura, cu doctoratul obținut la London University, Institute of Education, in 1976, autor a numeroase volume și cercetari in domeniul educației și cel care a realizat…

- Mentalitatea de victima este o modalitate de a privi viața, o orientare automata catre sentimente de nedreptațire. Aceasta mentalitate ii face pe oameni sa se simta lipsiți de putere in fața circumstanțelor și sa se asigure ca, orice s-ar intampla, niciodata nu este vina lor (inclusiv trasaturile de…