Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Pink este cea care a primit anul acesta titlul de cel mai frumos om din lume din partea People, pentru ca este „un model de viata care imbina onestitatea si increderea“, potrivit celebrei reviste.

- Vedeta pop Pink se afla pe coperta numarului de miercuri al revistei People, dedicat oamenilor frumosi, fiind aleasa pe motivul ca este "un model care intruchipeaza cinstea si increderea", relateaza Reuters. Cantareata laureata a premiului Grammy in varsta de 38 de ani a fost fotografiata…

- Raluka, una dintre caștigatoarele emisiunii Asia Express nu este singura, se iubește cu cineva de aproximativ doi ani, insa nu dorește sa faca publice prea multe informații despre el. Cantareața il ține departe de camerele de luat vederi și nici pe rețelele de socializare nu posteaza poze alaturi de…

- Despre solista de muzica de petrecere Carmen Șerban s-a spus ca ar avea interdicție in America. Aceasta a ținut sa spuna exact cum sta situația. Carmen Șerban este una dintre cele mai solicitate interprete de muzica de petrecere de la noi din țara. Vedeta este chemata la numeroase evenimente atat din…

- Mama a unui baiețel, Nadine a renunțat definitv la muzica. Vedeta spune ca la 41 de ani nu se mai vede pozand ca o diva. In ultimii ani, viața lui Nadine s-a schimbat radical. Mulatra care facea furori cu Școala vedetelor este acum implinita pe plan personal. Este casatorita cu Dragoș Apostolescu, de…

- Oana Roman a comemorat-o pe Laura Stoica, in emisiunea sa. Se implinesc 12 ani de la moartea regretatei artiste. Cantareața s-a stins intr-un tragic accident rutier, pe 9 martie 2006. Oana Roman a povestit cum a trait ea aceasta tragedie. Vedeta a marturisit ca nu poate uita inmormantarea Laurei Stoica.…

- Actrița Diana Cavallioti, coprezentatoarea emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 2, a devenit mama, de 1 Martie. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și a marturisit ca va reveni foarte curand alaturi de actorul Dragoș Huluba pentru filmarile celui de-al noualea sezon „Gala umorului”. Actrița…

- Cantareata ar fi trebuit sa sustina concerte duminica si joi la O2 Arena din Londra, in cadrul Joanne World Tour. Restul concertelor anulate sunt in Manchester, Zurich, Koln, Stockholm, Copenhaga, Berlin si alte doua show-uri in Paris. Lady Gaga a mai anulat o serie de concerte europene in septembrie…