Stiri pe aceeasi tema

- Tania Gomez, o tanara in varsta de 30 de ani este cunoscuta ca fiind proprietara organizației caritabile de salvare a cainilor HundGarin, dar, potrivit Europol, aceasta se ocupa, de fapt, cu o mulțime de activitați ilegale. Din luna martie a anului 2021, Tania Gomez, cunoscuta drept "regina drogurilor",…

- Canabis, cocaina, heroina: gama si disponibilitatea drogurilor continua sa se extinda in Europa, la fel si productia lor, avertizeaza vineri Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si Dependentei de Droguri (EMCDDA) in raportul sau anual.

- Autoritațile sunt in cautarea unei femei din comuna Rozavlea, data disparuta chiar de fratele femeii. In 14 mai a.c., polițiștii Postului de Poliție T.F. Sighetu Marmației erau sesizați de catre un barbat de 48 de ani din Rozavlea cu privire la faptul ca, sora sa DINU DANIELA, de 46 de ani, a plecat…

- Politia cauta o femeie in varsta de 50 de ani, Maria Diacovschi, domiciliata in comuna Stulpicani, care sufera de boli de natura psihica. Aceasta a plecat marți, 16 mai 2023, de la domiciliu, fara a mai reveni.Femeia are urmatoarele semnalmente: inalțime circa 1,70 m, constituție robusta, parul ...

- Dupa cum se vede in imagini, barbatul se napustește asupra femeii și o lovește de mai multe ori cu un cuțit, dar și cu pumnii și picioarele.Victima incearca sa se apere și sa riposteze, dupa care fuge speriata catre alți oameni. Agresorul fuge in cele din urma și este și acum de negasit.Atacul cumplit…

- O femeie este cautata de poliția Capitalei dupa ce, in punga cu cumparaturile pe care le-a facut, ar fi pus și un plic cu bani care nu-i aparținea, transmite Deschide.md. Astfel, potrivit oamenilor legii, aceasta și-ar fi insușit un plic in care se aflau 3 300 de lei. Plicul cu mijloacele banești l-ar…

- Problema consumului de droguri in randul elevilor a ajuns pe masa Comisiei de invatamant din Camera Deputatilor. Alaturi de reprezentantii mai multor institutii, DIICOT, Politie, Agentia Antidrog, deputatii cauta o formula prin care toate aceste institutii sa coopereze pentru