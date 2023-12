Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca autoritatile de la Bucuresti asteapta ca in acest an sa fie stabilit un calendar precis in privinta aderarii Romaniei la Schengen. Planul prevede aderarea aeroporturilor in martie 2024, ramanand ca situația frontierelor terestre sa fie rezolvata la finalul anului 2024,…

- Actrița Ramona Badescu s-a alaturat partidului lui George Simion. Anunțul a fost facut in timpul Congresului AUR din acest weekend.„Noi am caștigat o identitate, identitatea romaneasca acum luptam acum, luptam uniți cu partidul dvs condus de un om, nu știu daca este clonat sau nu, pentru ca apare peste…

- Peste 2.400 de militari și angajați din MApN, MAI, SRI, STS și Administrația Naționala a Penitenciarelor vor participa vineri, 1 decembrie, la ora 11.00, la parada militara organizata la Arcul de Triumf cu ocazia Zilei Nationale.UPDATE 1 decembrie, ora 7.10: Manifestarile de 1 Decembrie organizate azi…

- Cristina Batlan, antreprenoarea de la „Imperiul Leilor”, are o casa spectaculoasa pe care a amenajat-o in stil japonez. Femeia de afaceri traiește in București precum in Japonia și China.Cristina Batlan a dechis ușa casei sale și a aratat cum și-a amenajat locuința din București. Antreprenoarea este…

- Intre 20 noiembrie și 30 noiembrie 2023, magazinul Milwaukee din Alba Iulia va așteapta cu promoții tentante la zeci de produse. MAI MULTE DESPRE RED WEEK PUTETI CITI AICI Va reamintim faptul ca magazinul este amplasat pe Bulevardul Republicii, nr.12, bloc 28, (zona Salice) și a fost deschis de catre…

- Un roman și-a cumparat un permis de conducere din Germania, falsificat dupa un model de Anglia, de pe un anunț postat pe Facebook. Afacerea l-a costat 2.000 de euro, dar și un dosar penal. Ulterior, a mers cu permisul fals la Serviciul de Permise de Conducere din Alba Iulia pentru a fi preschimbat in…

- Gebauer a amintit ca tara noastra a indeplinit toate cerintele tehnice pentru a face parte din spatiul de libera circulatie europeana. "Va asigur ca majoritatea covarsitoare a statelor UE sustin Romania si Bulgaria in acest demers si cu totii vor face eforturi pentru a gasi o solutie sa faceti parte…

- Astazi, de la ora 12.30 are loc, la Muzeul Național al Țaranului Roman, in Sala Acvariu, are loc vernisajul expoziției de pictura in ulei a artistei Anamaria Bodea, Culorile Țarii Nasaudului. Lucrarile pot fi admirate in perioada 27 septembrie – 6 octombrie. In deschidere va lua cuvantul parintele și…