Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat condamnat pentru cinci crime și eliberat inainte de termen a incendiat o tanara de 17 ani din Drobeta Turnu Severin. Tanara e in stare critica, avand arsuri pe 80-90% din suprafața corpului.Tanara a ajuns in stare foarte grava la spitalul din Craiova. „Starea tinerei este destul de grava.…

- Individul care i-a dat foc adolescentei de 17 ani din Mehedinți se numește Ioan Cristian Turnagiu. In prezent in varsta de 45 de ani, criminalul in serie pare-se ca planuia sa-și puna capat zilelor. Inainte de a o incendia pe copila, barbatul a postat un mesaj video pe contul sau de Facebook, in care…

- Episoadele de violența din societatea romaneasca par sa nu cunoasca limite. Iar femeile, din ce in ce mai tinere, cad Post-ul Omenirea, incotro? Adolescenta incendiata de un condamnat eliberat condiționat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat condamnat pentru cinci crime și eliberat inainte de termen a incendiat seara trecuta o tanara de 17 ani din Drobeta Turnu Severin. Tanara este in stare critica și are arsuri pe 80-90% din suprafața corpului, a spus la Digi24 Radu Iman, managerul spitalului din Drobeta Turnu Severin.

- Politistii din Mehedinti a anuntat ca se fac cercetari pentru tentativa de omor, cazul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunal. „Este vorba despre un barbat de 45 de ani, intr-o relatie inca nestabilita concret cu o fata de 17 ani. Corespondau pe o retea de socializare si din motive inca necunoscute…

- Etichetat drept unul dintre cei mai sadici criminali din Romania, Marius Csampar, care a fost eliberat recent din pușcarie, pentru buna purtare, s-a apucat sa faca bani așa cum se pricepe mai bine.

- Cel mai sangeros criminal roman a fost eliberat zilele trecute din inchisoare, dupa 22 de ani de detenție. Marius Csampar a luat viața a șase oameni și a fost condamnat pentru patru dintre fapte, la 99 de ani de inchisoare. Doi judecatori au decis admis cererea de eliberare, considerand ca individul…

- Condamnat la 99 de ani de inchisoare pentru patru crime din cele șase recunoscute, Marius Csampar a fost eliberat din inchisoare pentru buna purtare. Dupa cateva zile de libertate, criminalul in serie care a ingrozit Romania a șocat din nou!