- Maine seara, de la ora 20:00, concurenți din toate colțurile lumii vor urca pe scena in lupta pentru cel de-al treilea loc in marea finala iUmor. Mary Bowers, cunoscuta și sub numele de “regina brioșelor”, a venit tocmai din Beverly Hills pentru a-i impresiona pe cei trei jurați cu un numar in premiera…

- Delia este fara doar și poate una dintre cele mai frumoase și cunoscute artiste de la noi din țara. Considerata "Regina" a Instagramului, blondina posteaza deseori filmulețe din ipostaza de matușica. Cu toate acestea, cand vine vorba de cadouri, "tuși" Delia este foarte stricta!

- Mihai Bendeac nu și-a mai putut stapani lacrimile, in timpulunui numar de la iUmor. Adrian Stoica, concurentulroman stabilit in Italia de 23 de ani, a reușit ca la sfarșitul momentului sau,din ediția a doua, sa ii faca pe Mihai Bendeac și pe Dan Badea sa planga. Adrian a urcat pe scena impreuna cu…

- Cel mai așteptat show de umor continua sambata, 29 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1. George Tanase va deschide cea de-a doua ediție iUmor și este pregatit sa stea iar fața in fața cu Delia, Cheloo și Mihai Bendeac. Actor de comedie și stand-upper, acesta este obișnuit cu scena de la iUmor in…

- Mare pasionata de calatorii, Delia și-a aratat interesul de a participa la “Asia Express” imediat dupa ce a vazut primul sezon. Din pacate, nici la cel de-al treilea artista nu a reușit sa o ia pe “drumul comorilor”, fiind implicata in alte proiecte.Formatul “Asia Express” i-a placut atat de mult Deliei,…

- Numaratoarea inversa pana la marea premiera a sezon 8 al emisiunii iUmor a inceput deja, iar Delia, Cheloo și Mihai Bendeac promit sa va aduca pe micile ecrane cele mai inedite momente, ce va vor starni, cu siguranța, hohote de ras.

- Ultima zi de audiții din cel de-al optulea sezon iUmor, care va fi difuzat incepand cu 22 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1, a coincis cu ziua de naștere a Deliei, care a vrut insa ca aceasta zi sa nu aiba nimic special, sa fie o zi ca oricare alta.

