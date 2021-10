Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a primit, sambata, 2 octombrie, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei. Președintele a fost insoțit la evenimentul din Aachen, Germania, de Prima Doamna. Carmen Iohannis a fost admirata de toata lumea. Șeful statului și Prima Doamna au aparut in ultimul timp foarte rar impreuna.…

- Grupul Amazon.com, cel mai mare retailer online din lume, intentioneaza sa angajeze 55.000 de persoane la nivel mondial in lunile urmatoare, a declarat miercuri directorul general Andy Jassy, transmite Reuters. Din cele 55.000 de locuri de munca anuntate de Jassy, peste 40.000 vor fi in SUA si restul…

- Germania se pregatește de alegeri parlamentare. Pe final de mandat, cancelarul Angela Merkel a declarat ca posibilitatea ca social-democrații sa faca o coaliție cu partidul de extrema-stanga, Linke, este extrem de dificila.

- Guvernul taliban din Afganistan ar accepta orice migranti afgani ale caror cereri de azil au fost respinse în Europa, dar acestia vor fi aduși în fața unui tribunal, a declarat un purtator de cuvânt al talibanilor, citat de un ziar austriac, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Guvernul…

- Alexandru Hoffman, un inginer de 60 de ani, a fost dat afara de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) dupa numai trei luni de la angajare. Era inca in perioada de proba. Acesta acuza societatea de stat ca nu i-a asigurat un calculator, ca i-au fost date sarcini fara legatura…

- Cateva mii de manifestanti s-au adunat sambata in Berlin pentru a protesta impotriva strategiei guvernamentale de combatere a coronavirusului si, mai ales, a restrictiilor impuse, cum ar fi cerinta de a purta masca, transmite dpa. Dupa ce mai multe adunari individuale planificate au fost interzise de…

- O femeie afgana, care a intrat in travaliu in timp ce era evacuata din Afganistan, a nascut la bordul aeronavei militare americane care a transportat-o in Germania. Fetița ei poarta azi un nume neobișnuit, in amintirea acelei zile.

- Un reporter si un cameraman de la ToloNews, postul afgan de stiri, au fost batuti de talibani în timp ce filmau un material despre cresterea ratei somajului în Kabul, relateaza BBC. Ziar Yaad si Baes Majidi filmau someri si muncitpri din zona Shahr-e-New a capitalei când au…